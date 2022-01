Gazzetta annuncia: “Accordo vicino con Juventus-Fiorentina per Vlahovic sulla base di 60 milioni”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in serata, la trattativa per portare Dusan Vlahovic alla corte di Max Allegri è decollata e la Juventus conta di chiuderla in pochi giorni, senza arrivare a lunedì, ultimo giorno di mercato. L’accordo con l’attaccante serbo è stato trovato sulla base di un quinquennale di 7 milioni di euro netti a stagione. Ora la trattativa si sposta su un altro tavolo: c’è ovviamente da trovare l’intesa con la Fiorentina, che è disposta a trovare un accordo, come ha confermato poche ore fa anche il direttore sportivo Daniele Pradè. Un accordo si potrebbe trovare attorno ai 60 milioni di euro e, come detto, la Juventus ha intenzione di chiudere l’operazione entro qualche giorno.

