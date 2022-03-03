L'incomprensibile voto della Gazzetta a Igor, dà 5,5: "Dura il giusto, concede occasione a Vlahovic"

Igor ha giocato una grande partita annullando Vlahovic per tutta la gara ma la Gazzetta dello Sport non l'ha vista cosi...

La prestazione di Igor contro la Juventus ieri è stata veramente di altissimo livello, ha annullato il suo concorrente Vlahovic non facendogli mai toccare palla. Oggi tutti si sono trovati d'accordo con l'omaggio al difensore della Fiorentina. Tutti tranne la Gazzetta che gli dà 5,5 in pagella. Ecco il loro giudizio, lontano da quanto abbiamo visto ieri effettivamente in campo

«Igor finora fa il bravo», dicono i tifosi sulle scale all’intervallo. Mah, dura il giusto: Vlahovic ha un’occasione in 90 minuti e gliela concede lui, perdendo il duello su quel lancio di De Sciglio.

VLAHOVIC NON TOCCA PALLA, LE PAGELLE DI TUTTI I GIORNALI

https://www.labaroviola.com/che-figuraccia-vlahovic-gli-danno-tutti-5-in-pagella-praticamente-inesistente-ma-non-era-di-ghiaccio/167617/