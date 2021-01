Gazzetta, Vlahovic, il procuratore prende tempo sul rinnovo: spetterà a Commisso convincerlo

Fino a sei-sette mesi fa l’attaccante aveva dichiarato a più riprese di essere pronto in qualsiasi momento ad allungare l’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2023. Ora tutta questa fretta d’incanto è sparita. Il procuratore del giocatore sta prendendo tempo. La Fiorentina è sorpresa da questo cambio di strategia. La società viola ha fatto di tutto per difendere l’attaccante nel suo momento di difficoltà. Garantendogli anzi, con il placet del nuovo tecnico Prandelli, la certezza di una maglia da titolare. Probabilmente sarà lo stesso Commisso a confrontarsi con il suo pupillo Dusan per convincerlo a legarsi per i prossimi cinque anni al progetto Fiorentina. La società viola resta ottimista e comunque c’è ancora un contratto di due anni e mezzo. Nessun ultimatum all’orizzonte. Sulle piste di Vlahovic s’è messa la Roma che ha cercato di acquistarlo in estate e ora segue con attenzione l’evolversi della trattativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

