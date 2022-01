Come scrive la Gazzetta dello Sport, il mercato della Fiorentina ruoterà molto intorno al reparto offensivo. Si cercano acquirenti per Kokorin, in questo momento il primo grande obiettivo della società viola e continua la ricerca per una punta che possa coprire le spalle a Vlahovic a gennaio. A giugno sarà tutta un’altra storia.

ANCHE LA FIORENTINA IN LIZZA PER PIATEK