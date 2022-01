Da Genova, Piatek vuole tornare a giocare in Italia: Fiorentina su di lui oltre al Genoa

Piatek vuole tornare in Italia e non ha certo dimenticato il Genoa, il club che l’ha lanciato nel 2018. Il Genoa spera anche se la trattativa è complicata, è necessario che Shevchenko abbia rinforzi in attacco al più presto. I due si sono incontrati nel novembre del 2020. Il polacco guadagna oltre 3 milioni netti più bonus. Piatek ha ricevuto diverse offerte, una dal Galatasaray ma vuole tornare in Italia. L’offerta del Genoa è sul tavolo ma non è la sola: dalla Polonia rimbalza la voce di un sondaggio della Fiorentina che si prepara a perdere Vlahovic e che non vuole farsi trovare impreparata. Lo scrive il Secolo XIX.

