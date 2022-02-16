Negli ultimi 30 anni la Fiorentina ha incassato dalla Champions solo 56 milioni, la Roma 448 milioni

Gli incassa arrivati dalla Champions League da quando esiste la competizione, per la Fiorentina un misero guadagno

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la classifica degli incassi dei club da quando è cominciata la Champions League con la nuova formula, dalla stagione 1992/1993 fino all'ultima stagione, quella 2020/2021. Tra le italiane spicca la Juventus che ha incassato 934 milioni di euro, al secondo posto la Roma con 448 milioni, seguita da Inter e Milan con 413 milioni. Le altre italiane sono il Napoli con 290 milioni, la Lazio con 118 milioni, Atalanta 95 milioni, Fiorentina con 56 milioni, Udinese 10 milioni e Parma 5 milioni.

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