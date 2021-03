Gazzetta, Vlahovic non firma il rinnovo: Milan e Roma pronte all’assalto ma la Fiorentina alza il muro

La Fiorentina se lo gode e prova. tenerselo stretto. Ma Dusan Vlahovic in questi mesi ha attirato già troppe attenzioni. E’ vero che è legato ai viola sino al 2023, ma i panzer serbo, sinora, non ha mai preso in considerazione l’idea di prolungare quel contratto. Eppure Commisso gli ha proposto di triplicare l’attuale ingaggio da 400 mila euro. Più volte gli è stato prospettato un prolungamento da 1,2 milioni netti a stagione più ricchi bonus. Niente da fare, lui sta bene come sta.

Tutto lascia credere che sia in embrione un’altra vicenda alla Chiesa, con il giocatore tentato dall’idea di fare il grande salto altrove. La Fiorentina spera di fargli cambiare idea, ma in questi mesi le proposte della Roma e soprattutto quelle del Milan stanno ingolosendo lui ed il suo entourage. La dirigenza viola intende far muro. Si è parlato in questi mesi di valutazioni da 40 milioni di euro, ma a Firenze sperano che la data della vendita sia la più lontana possibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

