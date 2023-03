De Magistris: “Cabral e Jovic meglio di Vlahovic? Dirlo vuol dire essere offensivo con me stesso”

Gianni De Magistris, ex giocatore di pallanuoto, ha parlato delle parole di Commisso in merito alle prestazioni degli attaccanti della Fiorentina paragonate a Vlahovic (CLICCA QUI PER VEDERE IL GRAFICO DI COMMISSO). Queste le parole di De Magistris a Radio Bruno:

Non voglio parlare di questa cosa perchè mi sembra una cosa fuori posto sinceramente, uno può dire tutto ma l’evidenza è evidenza, se uno mi dice che la vendita andava fatta perchè la Fiorentina ci ha tratto il massimo lo abbiamo detto un anno fa quando è successo e lo ribadisco ma se mi dici che al posto di Vlahovic sono arrivati due giocatori che sono più bravi non voglio nemmeno dire più di tanto su questo perchè sarei offensivo con me stesso

