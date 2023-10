De Magistris attacca: “Non sono stato invitato al Viola Park. A me di loro non interessa più nulla”

Gianni De Magistris, ex giocatore di pallanuoto, ha parlato a Radio Bruno del mancato invito per la presentazione del Viola Park, queste le sue parole:

“L’inaugurazione del Viola Park è stata indubbiamente una cosa straordinaria, un centro sportivo che non esiste in Europa come dicono che permetterà alla squadra di allenarsi nelle migliori condizioni. Ho un piccolo rammarico, quello di non essere stato invitato, non solo io ma anche qualche altro campione che ha dato lustro alla città di Firenze, mi viene in mente Leonardo Fabbri, Andrea Benelli che vinse l’oro ad Atena, i fratelli Cannone, mio fratello che ha vinto i mondiali di Vela ed anche io che ho fatto più di 422 presenze, sono stato il capitano della nazionale, sono stato considerato il miglior giocatore di pallanuoto.

Magari è stata solo una dimenticanza ma queste presenze avrebbero dato più lustro all’evento. Loro a casa loro fanno quello che vogliono ma spero non sia per i miei commenti da opinionista nella radio. Vedo che a volta bisogna sempre dire che va tutto bene ma questo non fa parte del mio essere fiorentino e tifoso. Io non ho mai tifato per Reggina e Cosmos, ho sempre tifato per la Fiorentina. Mi dispiace perchè a loro non interessa di me ma a me non interessa più di loro e vado avanti”

