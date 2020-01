Nella giornata di ieri, dopo aver lottato contro la malattia con coraggio e determinazione si è spenta all’età di 66 anni Marcella, moglie dell’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris. Un lutto profondo per la famiglia, ma anche per il mondo dello sport fiorentino del quale De Magistris è da sempre uno dei personaggi simbolo.

Tifosissimo della Fiorentina, Gianni è uno degli opinionisti più seguiti dai tifosi e non a caso la notizia di questo grave lutto ha cominciato a circolare in rete proprio a partire dai siti che si occupano di Fiorentina.

Come atleta azzurro De Magistris ha disputato cinque Olimpiadi (è record, a cui aggiungere due edizioni dei Giochi Olimpici come commentatore tv), vincendo un argento a Montreal 1976 e poi vanta un oro e un bronzo ai Mondiali e tanti altri successi costruiti e raggiunti sempre con Marcella accanto per un grande amore e un matrimonio che duravano da 40 anni e dalla loro unione sono nate due figlie.

Fonte: La Nazione