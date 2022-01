“Vlahovic fa il furbo: vuole dimostrare amore ma non rinnova. Sbagliato dare false speranze”

Gianni De Magistris, ex pallanuotista e tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Spero che contro l’Udinese, al netto dei protocolli sanitari adeguati, si possa giocare normalmente. Tutti vorremmo un calcio senza intoppi. Su Vlahovic sento tanti discorsi già fatti, niente di nuovo. In generale vedo un grande deserto nel mercato italiano, poche idee ed ancor meno soldi. L’intervista del ragazzo in Serbia non mi è piaciuta comunque, ho l’impressione che voglia fare il “furbino”. Vuole fare il bravo ragazzo e dimostrare amore ed attaccamento, poi però non rinnova il contratto e va via. Non capisco. In campo è un giocatore strepitoso, ma questo suo comportamento ambiguo nelle dichiarazioni non mi piace. Brutto dare false speranze quando tutto sembra già deciso”.

