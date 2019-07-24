De Magistris: "Se Chiesa preferisce andare altrove, non lo biasimo. Ha altri obiettivi rispetto ai viola"

Queste le parole rilasciate da Gianni De Magistris al Corriere Fiorentino su Federico Chiesa: "Se preferisce andare altrove, non lo biasimo. Spesso si dimentica che la carriera degli sportivi è breve....

Queste le parole rilasciate da Gianni De Magistris al Corriere Fiorentino su Federico Chiesa: "Se preferisce andare altrove, non lo biasimo. Spesso si dimentica che la carriera degli sportivi è breve. La Juventus gli offre un ricco ingaggio, l'opportunità di giocare la Champions e di allenarsi con Cristiano Ronaldo. La società viola deve crescere e ci vorrà tempo. È normale che un talento come lui abbia altri obiettivi. Per ripartire serve il sacrificio di venderlo e con il ricavato si può fare una squadra forte. Non ha senso tenerlo un anno, si sa già che se ne andrebbe".