De Magistris: “La Fiorentina ascolti i tifosi e investa i soldi di Vlahovic in estate per fare uno squadrone”

Ai microfoni del Pentasport ha parlato il notissimo sportivo fiorentino Gianni De Magistris. Queste le sue parole: “Vlahovic? Commisso è stato bravo, ha ottenuto il massimo possibile da un giocatore che era in partenza e col contratto non messo bene. La Fiorentina non deve ascoltare i tifosi e investire i soldi con calma. Con la grana che c’era da parte e questo tesoretto in estate si potrebbe fare una grande squadra”

IL CORRIERE DELLA SERA CONTRO COMMISSO