"Barone ha detto che andare in Champions fa aumentare i ricavi? Ha scoperto l'acqua calda"

De Magistris ha commentato le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone sulla svolta economica della Fiorentina

Questa mattina su La Nazione è presente un'intervista a Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina ha anche parlato di obiettivi sportivi, dichiarando "Per aumentare gli introiti della Fiorentina serve arrivare in Champions League, giocare in Europa». Ha commentato queste parole Gianni De Magistris, ex campione fiorentino della pallanuoto, questo il suo pensiero a Radio Bruno:

"Barone ha scoperto l'acqua calda, qualche anno fa l'Inter fece un mercato di prestiti prendendo grandi giocatori con l'obiettivo di tornare in Champions, questi giocatori andarono via ma poi con i soldi della Champions diedero vita al grande ciclo. La Champions è un miraggio a cui devi puntare, investire 10 oggi per prendere 100 domani"

NICO GONZALEZ FRAGILE? NON PROPRIO

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-di-cristallo-non-proprio-lanno-scorso-non-ha-mai-saltato-una-partita-per-infortunio/192972/