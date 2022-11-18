Nico Gonzalez di cristallo? Non proprio, l'anno scorso non ha mai saltato una partita per infortunio

Tutti parlano di Nico Gonzalez fragile, ma in verità con la Fiorentina il giocatore argentino prima di questa stagione non aveva avuto problemi in viola

Nico Gonzalez è il giocatore più discusso del momento di casa Fiorentina, su questo giocatore ci sono tante dicerie, una di queste è quella di dipingerlo come un giocatore fragile fisicamente. Indubbiamente la storia dell'argentino di questa stagione è poco chiara e anche nello Stoccarda ha saltato diverse partite per problemi fisici ma in verità, con la maglia viola, nella scorsa stagione, Nico Gonzalez non ha mai saltato nessuna partita per infortunio.

L'unico stop per l'esterno è stato quello di 28 giorni ma per il Covid. Dunque nulla a che vedere con infortunio traumatici o muscolari. Tanti, quando parlano di lui, dipingono un giocatore che non ha fatto vedere a Firenze tutto il suo potenziale per colpa degli infortuni. Dati alla mano, non è cosi. Poi quello che sta accadendo quest'anno è tutto da chiarire e verificare, anche perchè sembra ci siano diverse crepe nel suo rapporto con la dirigenza.

LA FIORENTINA SU LUIS ALBERTO

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