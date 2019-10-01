De Magistris: "Vlahovic? Credo sia una prima scelta, mi sembra che Montella abbia fiducia in lui"

Gianni De Magistris ha parlato ai microfoni di Radio sulla partita della Fiorentina contro il Milan e Dusan Vlahovic: "La partita di San Siro? Il Milan ha giocato molto male, però la Fiorentina ha gio...

Gianni De Magistris ha parlato ai microfoni di Radio sulla partita della Fiorentina contro il Milan e Dusan Vlahovic: "La partita di San Siro? Il Milan ha giocato molto male, però la Fiorentina ha giocato una grande gara Se me l’aspettavo? No, non mi ha sorpreso, mi aspettavo un Milan più decisivo. La viola non ha quasi mai sofferto in difesa. Caceres ha giocato un'ottima partita con una semplicità notevole. Vlahovic? Credo sia una prima scelta, mi sembra che Montella abbia fiducia in lui. Se si sta deprimendo? Spero e credo di no. Ogni atleta deve essere sicuro di se stesso, altrimenti non è buono".