Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Gianni De Magistris: “Sono felice che i viola non hanno snobbato la Coppa Italia. L’Atalanta ha giocato con presunzione. La vittoria dei viola contro la Spal è stata importantissima perchè ha vinto nonostante una bruttissima prestazione. Ora deve cambiare mentalità, non si può più giocare così. Cutrone per me non è stata una sorpresa. Vlahovic è ancora acerbo ma non deve invecchiare in panchina”.