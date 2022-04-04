De Magistris: ''Cabral? Per adesso non mi ha fatto impazzire, ancora poco fluido nei movimenti''

''Nico Gonzalez? ieri ha fatto davvero un gran gol, ma deve imparare in futuro a fare anche i gol più facili".

L'ex nuotatore e tifoso Viola Gianni De Magistris ha parlato ai microfoni del Penta Sport su Radio Bruno dicendo la sua sul rendimento dei due calciatori: Risultato importante per la Fiorentina, vittoria fondamentale per la corsa all'Europa. La partita non mi ha entusiasmato, l'Empoli è uscita a testa altissima.

Cabral non mi ha fatto impazzire, ma sinceramente ha fatto il suo. Non mi sembra molto fluido nella corsa. Non ho davanti Cristiano Ronaldo, ma fino alla fine darei fiducia a lui. Perché abbiamo creduto in lui, acquistandolo a titolo definitivo, quindi si merita di essere appoggiato dalla società. Nico Gonzalez ieri ha fatto un gran gol, ma deve imparare a fare anche i gol più facili".

RABIOT NON CI STA: ''IMPOSSIBILE VINCERE IN 11 CONTRO 12. SPERIAMO DI AVERE ARBITRI CHE VADANO BENE''

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