De Magistris incorona la Fiorentina: “È la favorita alla vittoria finale della Conference League”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, Gianni De Magistris ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il successo per 4-1 sul Lech Poznan: “Dopo il gennaio che abbiamo vissuto non mi aspettavo di arrivare ad aprile e vivere un momento del genere. La squadra poi mi sembra stia anche molto bene fisicamente. Tanti ex giocatori dicono che giocare il giovedì incide molto sulle prestazioni a livello fisico e mentale, per me però non è assolutamente così. Fiorentina favorita per la vittoria finale? Penso di si, i viola tra le otto rimaste in gara sono quelle con la rosa migliore e le più alte possibilità di arrivare fino in fondo”.

Poi ha proseguito: “Squadra di Italiano fortunata? Un pizzico di fortuna certamente c’è, però va anche detto che i viola ad inizio stagione hanno perso diverse gare per episodi avversi. Critiche a dirigenza e Italiano esagerate? Le critiche che abbiamo fatto erano meritate per il momento in cui sono state fatte. Ad inizio stagione ad esempio, con Jovic e Cabral in un periodo no, veniva naturale richiedere una punta dal mercato, mentre adesso è giusto esaltare le prestazioni dei singoli, soprattutto di Cabral, che sta dimostrando di essere un calciatore importante. Ripeto però che ogni commento va sempre rapportato al momento in cui viene fatto. Lo stesso discorso ad esempio lo si può fare per Nico Gonzalez, che ad inizio anno non c’era mai e che ora invece sta dimostrando di essere decisivo”.