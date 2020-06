Gianni DeMagistris, ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola. Questo ciò che ha detto: “Vedendo le semifinali di Coppa Italia non mi sono affatto divertito, senza tifosi il calcio non ha sapore. Sento parlare di un possibile ritorno allo stadio delle persone… La Fiorentina non ha più molto da chiedere al campionato, ma deve riuscire a raggiungere le posizioni tranquille della classifica. Le partite saranno particolari dopo uno stop del genere, ma se non dovesse vincere con il Brescia sarebbe un problema. Ribery? Con me giocherebbe anche senza il minutaggio completo. Con lui in campo la squadra si trasforma. Chiaro che il francese non voglia mai essere sostituito, da vero campione Chiesa? Anche da lui mi aspettoun cambio di passo, ultimamente nonlo abbiamo visto sui suoi livelli. I cinque cambi saranno maggiore riposo e freschezza nei secondi tempi”.