De Magistris: "Le parole di Montella sono state deprimenti. La squadra deve aspirare a di più"

L'ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Questo il suo pensiero sullo stato attuale della Fiorentina:"La questione fisica è preoccupante, essere così...

L'ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Questo il suo pensiero sullo stato attuale della Fiorentina:

"La questione fisica è preoccupante, essere così in difficoltà alla 14°giornata è inaccettabile. Manca assunzione di responsabilità, Chiesa in primis deve capire che anche lui sta commettendo tanti errori e gli scarsi risultati dipendono da questo".

"Obiettivi? Vedere Montella in conferenza parlare di decimo posto come effettivo valore della squadra è stato deprimente. Nonostante “l’anno di transizione”, la squadra deve poter aspirare a posizione più importanti".