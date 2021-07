De Magistris: “Addio Antognoni? Avrei preteso di comandare di più. Non ha sbagliato un acquisto”

Gianni De Magistris, il suo amico Giancarlo Antognoni è fuori dalla Fiorentina.

«Sono senza parole. È una decisione incomprensibile. Antognoni è Antognoni. Per questa città, per il mondo Fiorentina rappresenta una figura assolutamente unica. Del resto è per tutti “L’Unico Dieci”. Anche se quel numero lo hanno portato sulla schiena campioni molto importanti per la maglia viola, come Miguel Montuori o Roberto Baggio».

Come si spiega questa decisione assunta da parte di Commisso e Barone?

«Non so. Antognoni non ha sbagliato un acquisto. Non ha commesso qualcosa di scorretto. Si è limitato a recitare il ruolo che gli è stato affidato. Io, con il mio carattere, avrei preteso di poter comandare di più decisamente molto di più. In questo momento dopo il caso Gattuso e con un allenatore bravo ma anche inesperto per certe piazze come appunto Italiano una figura come Giancarlo sarebbe stata risultata sicuramente preziosa».

