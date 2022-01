De Magistris: “Chiesa? Venduto male dalla Fiorentina e a condizioni non vantaggiose”

Questo pomeriggio, é intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, Gianni De Magistris, il quale ha parlato della situazione che si é venuta a creare intorno a Vlahovic, sopratutto in seguito alle parole di Commisso, sul mancato rinnovo. Inoltre ha trattato il tema di Piatek, che lo ritiene un buon acquisto per ora e per il futuro. Non ha però dimenticato il trasferimento di Chiesa alla Juventus, in particolare modo la formula. Ecco le sue parole: “È evidente, Vlahovic vuole andarsene, pensi dunque a giocare e basta, non deve parlare. Siccome quella della Fiorentina mi sembra sia la strada giusta. L’acquisto di Piatek buono, lui resta una prima scelta. Si è mossa bene, se va via Vlahovic, o prendi tanti soldi o giocatori importanti. Oggi c’è la voce della Juventus. Chiesa? Venduto male e a condizioni non vantaggiose”.

