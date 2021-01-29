De Magistris: "Kokorin mi sembra il Balotelli russo, spero dia il suo contributo a questa Fiorentina"

Contro il Crotone la Fiorentina mi ha angosciato

"La Fiorentina è stata messa alle corde ad un certo punto dal Crotone - ha detto Gianni De Magistris a Radio Bruno -, mi ha dato angoscia, speriamo che i viola cambino atteggiamento. Kokorin? Mi ha lasciato interdetto la sua scelta, mi sembra il Balotelli russo. Spero che possa dare un contributo importante a questa Fiorentina".

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