De Magistris: “500 tifosi viola in stazione, riserverei questo entusiasmo a quando vinciamo qualcosa”

L’ex giocatore di pallanuoto Gianni De Magistris, fiorentino e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno del momento attuale in casa Fiorentina

“Ho visto i 500 tifosi che sono andati alla stazione domenica, io l’entusiasmo lo riserverei a quando vinciamo il campionato, siamo ancora settimi, hai vinto solo una partita. Ci deve essere entusiasmo per i miglioramenti che ci sono, è un entusiasmo che arriva dopo due anni e mezzo difficili quindi lo capisco. Italiano ti spinge a questo entusiasmo. Fiorentina con la possibilità di arrivare quarta all’ultima giornata? Nel calcio tutto è possibile, la Juventus se avesse battuto l’Inter, gara in cui meritava di vincere, adesso sarebbe stata in lotta per lo scudetto eppure fino a poco tempo fa era a metà classifica”

CORVINO SPIEGA LA SUA VERSIONE SU TRAORE