Labaro Viola

Dal centro sportivo, domani torna ad allenarsi in gruppo Odriozola, Bonaventura spera nello sconto

Settimana di allenamenti che porterà alla sfida contro il Bologna al Franchi per la Fiorentina di Italiano che spera nel recupero di Odriozola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2022 19:41
Dal centro sportivo, domani torna ad allenarsi in gruppo Odriozola, Bonaventura spera nello sconto - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Radio
Fiorentina
Primo Piano
Ikone
Bonaventura
Odriozola
Condividi

Alvaro Odriozola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano buone notizie dal centro sportivo viola alla ripresa degli allenamenti, Nastasic è tornato in gruppo, Ikonè, che ha avuto un leggero fastidio all'adduttore contro il Verona, si è allenato regolarmente mentre Odriozola oggi si è allenato ancora a parte ma da domani è previsto il suo rientro con il resto del gruppo. Bonaventura, che è squalificato, saprà l'esito del ricorso viola contro le due giornate di squalifica tra giovedi e venerdi.

DRAGOWSKI HA GLI OCCHI ADDOSSO DEL BARCELLONA

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-il-barcellona-pensa-anche-a-dragowski-come-vice-ter-stegen-per-lanno-prossimo/168323/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok