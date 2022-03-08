Dal centro sportivo, domani torna ad allenarsi in gruppo Odriozola, Bonaventura spera nello sconto

Settimana di allenamenti che porterà alla sfida contro il Bologna al Franchi per la Fiorentina di Italiano che spera nel recupero di Odriozola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano buone notizie dal centro sportivo viola alla ripresa degli allenamenti, Nastasic è tornato in gruppo, Ikonè, che ha avuto un leggero fastidio all'adduttore contro il Verona, si è allenato regolarmente mentre Odriozola oggi si è allenato ancora a parte ma da domani è previsto il suo rientro con il resto del gruppo. Bonaventura, che è squalificato, saprà l'esito del ricorso viola contro le due giornate di squalifica tra giovedi e venerdi.

DRAGOWSKI HA GLI OCCHI ADDOSSO DEL BARCELLONA

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