TMW, Italiano ha rotto con lo Spezia, possibile si riavvicini alla Fiorentina. Fonseca aspetta

Sorpresa, sterzata nel pomeriggio di ieri: Vincenzo Italiano sembra più lontano sia dalla Fiorentina che dallo Spezia. Un nuovo rallentamento per un matrimonio che sembrava ormai solo questione di tempo e che oggi appare più difficile.

Capitolo archiviato? No e non del tutto.

Il tecnico dello Spezia rimane ancora la prima scelta della dirigenza viola e il messaggio più che nei suoi confronti va in direzione della dirigenza spezzina, con cui a sua volta l’allenatore pare aver rotto irrimediabilmente: l’attesa non può essere infinita e, clausola o meno, c’è bisogno che anche da parte del club ligure arrivi maggior disponibilità a liberarlo, anche per non ingolfare il monte stipendi con due allenatori a libro paga ancor prima che il campionato cominci.

Per questo non è impossibile che già nelle prossime ore la situazione si riassesti. Il momento decisivo potrebbe essere rappresentato dall’arrivo in Italia di Platek, tra il fine settimana e inizio della prossima. Qualora la strada Italiano dovesse davvero rivelarsi impraticabile fino in fondo, l’alternativa, un piano C in piena regola dato che in origine avrebbe dovuto regnare Gattuso, si chiama Paulo Fonseca, appiedato dopo aver visto saltare un ingaggio col Tottenham che pareva già cosa fatta. Plausibile, arrivati a questo punto, che per il destino della panchina viola ci sia da attendere ancora qualche giorno. Lo riporta TMW.

