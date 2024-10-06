Fonseca: “Ogni minimo contatto è rigore, per la Fiorentina è stato troppo facile fare goal”

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato a Dazn al termine di Fiorentina-Milan vinta per 2-1 dai viola. Queste le sue parole:“Ogni minimo contatto è rigore ma non voglio parlare dell’arbitro. I...

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato a Dazn al termine di Fiorentina-Milan vinta per 2-1 dai viola. Queste le sue parole:

“Ogni minimo contatto è rigore ma non voglio parlare dell’arbitro. Io penso che fino a oggi abbiamo fatto bene, non è che la Fiorentina ha creato troppe opportunità, è mancata la nostra squadra e l’aggressività troppo facile per loro arrivare al goal, è stato un problema di solidità difensiva.”

”Quando sbagliamo due rigori e prendiamo questi goal diventa difficile vincere anche se si crea. Io penso che non devo spiegare come hanno fatto goal, è stato un problema di aggressività e non di struttura, non siamo stati tanti rigorosi a chiudere gli spazio e la squadra, hanno iniziato a giocare lungo ed allungare la squadra ed è mancato questo.”

“Abbiamo sempre 3/4 calciatori nel area di rigore, non abbiamo fatto i cross con qualità ma devo riguardarla.”

”Togliere Leao è stato una scelta mia per avere più profondità con okafor, di Pulisic avevo paura perché aveva un problema al flessore durante la settimana, non so cosa è successo a Theo nel finale”