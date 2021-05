CorFio, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Fonseca l’alternativa, resistono piste estere

La notizia più attesa in casa Fiorentina è quella legata al prossimo allenatore, col nome di Gattuso sempre in primissimo piano. Il tecnico del Napoli ha ricevuto garanzie tecniche sulla volontà di accontentarlo mentre l’accordo economico non è mai stato un problema. Sono altri gli ostacoli. Proprio la Lazio può diventare una concorrente. La Fiorentina continua a valutare possibili alternative. C’è il nome di Fonseca per esempio senza escludere possibili sorprese estere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORFIO, COMMISSO ANNUNCERÀ IL RINNOVO DI PRADÈ FINO AL 2022, GORETTI PER LO SCOUTING