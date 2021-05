CorFio, Commisso annuncerà il rinnovo di Pradè fino al 2022, Goretti per lo scouting

Sul fronte della struttura societaria infatti, è molto probabile che oggi Commisso possa annunciare ufficialmente il rinnovo di Daniele Pradè. Una notizia nell’aria da tempo e in qualche modo confermata dal diretto interessato prima dell’inizio della partita contro il Cagliari. Tanto che secondo diversi sussurri, proprio ieri sarebbe arrivato la firma sul prolungamento fino al giugno 2022. Al suo fianco oltre a Barone, dovrebbe essere inserita una nuova figura (in chiave di scrutini) e il candidato forte per questo ruolo è Roberto Goretti, ex direttore sportivo del Perugia. I contatti vanno avanti da tempo e il diretto interessato ha dato piena disponibilità, aspetta approfondimenti. L’alternativa più defilata è Pietro Accardi dell’Empoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

