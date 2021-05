Di Marzio, Fonseca apre alla Fiorentina. Gattuso prende tempo: è attratto dalla Lazio

Arrivano novità importanti sul prossimo allenatore della Fiorentina. Stando a quanto scritto da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, sul proprio sito GianlucaDiMarzio.com sarebbero giorni importanti per la squadra Viola sul fronte allenatore.

GATTUSO Il preferito resta Gennaro Gattuso che si separerà col Napoli, ma non è ancora arrivata una risposta da parte dell’allenatore. Prende tempo, Gattuso, attirato anche dalla proposta della Lazio, che l’ha individuato come successore ideale di Simone Inzaghi qualora non arrivasse il rinnovo. In ogni caso, la Fiorentina ha deciso di aspettarlo fino all’inizio della settimana prossima, anche se non si sono registrate nuove aperture.

FONSECA A questo punto, Paulo Fonseca sarebbe il profilo più gradito: le parti avranno contatti più diretti per cercare un’intesa, ma l’allenatore avrebbe già dato la propria disponibilità

