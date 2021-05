CorSport, Fonseca lascerà la Roma: la Fiorentina ha pensato a lui come prossimo allenatore

Fonseca si prepara a lasciare Roma, la casa immersa nel verde in via della Nocetta che si affaccia su villa Pamphili, con qualche rimpianto. Ma non resterà fermo. Ha molte richieste, dalla Premier, dal suo Paese e anche dall’Italia. Anche la Fiorentina ha pensato a lui, per pura coincidenza contro i viola ha vinto due volte su due al Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FANTACALCIO, VLAHOVIC PER SUPERARE IL RECORD DI VUCINIC. LAUTARO&LUKAKU A CACCIA DEL GOL SCUDETTO