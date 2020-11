Fonseca subisce un furto prima della partita con la Fiorentina. Refurtiva per 100.000 euro

Orologi e altri oggetti preziosi per un bottino complessivo di circa 100.000 euro e il sollievo, parziale, che in quel momento non si trovasse in casa nessuno, a partire dalla moglie Katerina e il figlio Martin, ma per il tecnico della Roma Paulo Fonseca è forte lo choc per il colpo messo a segno all’interno della sua abitazione da una banda di ladri. Dei veri e propri professionisti e autori di un piano studiato nei minimi dettagli, secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti del commissariato di Monteverde, quartiere nel quale risiede l’allenatore portoghese e presso il quale ha sporto subito denuncia.

I fatti risalgono alla giornata di venerdì, quando Fonseca si trovava al centro sportivo di Trigoria per iniziare a preparare con i suoi collaboratori la partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina, mentre la consorte e il figlio erano in giro per fare acquisti. Sul luogo del furto è intervenuta anche la polizia scientifica, che non è stata in grado di rilevare impronte digitali o qualsiasi traccia attribuibili agli autori del furto. Lo riporta calciomercato.com

