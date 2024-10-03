Il Milan verso la Fiorentina: Fonseca conferma la coppia Morata-Abraham. Possibili novità in difesa

Fonseca pensa all'assetto da proporre per la sfida del Franchi: verso la conferma dello schieramento adottato nel derby

Il Milan ha ripreso a concentrarsi sul campionato, con particolare attenzione alla sfida di domenica sera (ore 20:45) contro la Fiorentina allo stadio Franchi. Secondo quanto riporta MilanNews.it, Paulo Fonseca sembra intenzionato a confermare lo stesso schieramento adottato nel derby e contro il Lecce, con due attaccanti, quindi con Morata dietro ad Abraham e Pulisic e Leao sulle fasce laterali. In difesa, invece, potrebbero esserci dei cambiamenti: sia Calabria che Pavlovic ambiscono a un posto da titolare.

Cassano massacra Kean: “Lo facciamo passare per buono, si butta a terra, stoppa con lo stinco”

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