Fonseca: "Questo non è calcio, è circo, e parlo anche dei rigori che sono stati dati al Milan"

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Fiorentina-Milan. Le parole del tecnico rossonero:"Abbiamo mancato diverse cose, nel primo tempo è mancata l'aggressività difensiva, p...

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Fiorentina-Milan. Le parole del tecnico rossonero:

"Abbiamo mancato diverse cose, nel primo tempo è mancata l'aggressività difensiva, perso i duelli come nel gol, non siamo stati ordinati. Abbiamo creato per fare più gol rispetto alla Fiorentina, se sbagli due rigori è difficile vincere le partite in serie A. Non possiamo prendere il gol come il secondo gol fatto dalla Fiorentina. Non mi piace parlare dell'arbitro ma questo non è calcio, il calcio è contatto, il contatto non è sempre rigore, questo fine settimane abbiamo visto che ogni tocco era rigore, questo porta nervosismo e questo è circo, non è calcio, non è niente. Sto parlando anche dei rigori che sono stati dati a noi. Sono incazzato perché chi deve battere il rigore è Pulisic, ho detto ai giocatori che questo non deve accadere mai più.

Io so che qui in Italia quando si vince hai fatto una grande partita, quando si perde siamo la peggior squadra del mondo. Oggi abbiamo sbagliato due rigori, se li avessimo fatti avremmo fatto una grande partita. Ora che li abbiamo sbagliati, io sono il peggior allenatore del mondo".

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