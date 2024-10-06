De Gea mostruoso, Gudmundsson la decide! La Fiorentina batte il Milan 2-1 al Franchi

Kean sbaglia il rigore ma nel finale la traversa gli nega la gioia del gol

La Fiorentina di Palladino oggi alle ore 20:45 ospita al Franchi di Firenze il Milan di Fonseca. Gara importante per entrambe, la viola deve svoltare mentre i rossoneri continuare a correre per restare agganciati ai primi posti in classifica.

PRIMO TEMPO - A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina di Palladino. Viola che è partita subito molto forte con Dodò che ha anticipato Leao ed è andato sul fondo a scambiare con Colpani, cross dentro e minaccia sventata da Maignan con l’uscita alta. All’8’ grande giocata di Leao per Dodò, il brasiliano è costretto a trattenerlo e ad atterrarlo, Pairetto estrae il giallo. Al 9’ su punizione corner dentro per l’arrivo di Gabbia, palla fuori. Al 12’ ottima punizione battuta da Colpani rasoterra sul primo palo, chiude Morata. Al 15’ primo squillo della partita, cross dentro di Emerson sul quale svetta Morata, Ranieri non riesce a saltare, palla che esce di poco dalla porta difesa da De Gea. Al 16’ Colpani si accentra e prova il tiro a giro, palla che finisce fuori dai pali. Al 18’ Theo Hernandez calcia Dodò in area di rigore, Pairetto richiamato all’OFR. Sul dischetto si presenta Kean che si fa neutralizzare da Maignan. Al 24’ Tomori protesta e si becca il giallo. Colpani va a calciare la punizione da buona posizione ma spara in curva. Al 28’ ci prova ancora una volta di testa Gabbia, palla in curva. Al 29’ Cataldi calcia di prima intenzione colpendo Kean, sulla ribattuta lo stesso numero 20 tira e segna ma è in offside. Al 30’ Leao entra in area e conclude, palla deviata in angolo da Comuzzo. Al 35’ Adli si mette in proprio e passa in mezzo a tre e poi calcia trovando un angolo pazzesco baciando il palo interno. Primo gol da ex di Adli. Al 37’ Leao ruba palla a Dodò e va fino al tiro, non alla debole dalle parti di De Gea. Al 39’ ancora una chance per la Fiorentina, Dodò dentro per Kean, Colpani si avventa sulla palla ma non riesce a trovare la porta. Al 42’ Kean allarga per Colpani che si accentra e va sul mancino, calcia però a lato. Al 42’ Morata ammonito per il fallo su Comuzzo. Al 44’ Pairetto fischia calcio di rigore per il Milan poiché Ranieri ostacola Reijnders. Non può intervenire il VAR. Dal dischetto De Gea neutralizza Theo Hernandez con una grande parata. Al 47’ Leao crossa dentro per Abraham, tiro smorzato da Comuzzo che finisce tra le braccia di De Gea.

SECONDO TEMPO-

Al 48’ Cataldi lancia in verticale per Kean che davanti al portiere fulmina Maignan ma è in fuorigioco. Al 49’ ripartenza pericolosa del Milan, chiude tutto Dodò. Al 54’ Pairetto fischia calcia di rigore per il fallo di Kean su Gabbia, il centravanti lo calcia. Dal dischetto ancora una parata straordinaria di De Gea su Abraham. Al 60’ Theo Hernandez crossa sul secondo palo per Pulisic che anticipa Adli di testa e la mette dove De Gea non può arrivare, 1-1 al Franchi. Al 64’ Gosens mette un pallone con i giri per Kean che sbaglia la conclusione, palla fuori. Al 66’ su punizione girata aerea di Gabbia. Esce Cataldi per far spazio a Richardson. Al 68’ ottima giocata di Leao per Pulisic, grande chiusura di Ranieri. Al 69’ Dodò crossa dentro per Kean che però non riesce ad inquadrare la porta. Al 70’ De Gea chiude con un piede sul tiro di Abraham. Ammonito Reijnders. Al 73’ Kean per Gudmundsson che fulmina Maignan, 2-1 Fiorentina al Franchi. Al 76’ doppio cambio nei viola, fuori Gudmundsson e Biraghi per Kouame ed Adli. All’85’ Palladino espulso per le proteste con Rapuano. All’86’ De Gea para su Chukwueze. All’87’ ancora una volta pericoloso Chukwueze, tiro poi sballato. Al 91’ fuori Colpani al suo posto Kayode. Al 94’ gran botta di Kean che colpisce la traversa ma non entra. Al 95’ cartellino giallo per Bove. Nel finale espulso Theo Hernandez.