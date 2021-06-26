Gazzetta, non solo Fonseca, spunta anche Tedesco per la panchina della Fiorentina
Tedesco è l'altro nome che spunta per la panchina della Fiorentina
La Fiorentina sta lavorando su un doppio binario per cercare di sciogliere il nodo allenatore. Il “nome” di Fonseca resta molto interessante. Ma ce ne sono altri da Benitez, a Domenico Tedesco protagonista di un’ottima stagione in Russia. Pure lui un tecnico giovane ed emergente che accetterebbe con grande entusiasmo un’eventuale proposta di Commisso. Ma se Italiano non riuscisse a liberarsi dallo Spezia, potrebbe spuntare anche qualche nome a sorpresa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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