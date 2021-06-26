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Gazzetta, non solo Fonseca, spunta anche Tedesco per la panchina della Fiorentina

Tedesco è l'altro nome che spunta per la panchina della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 11:43
Gazzetta, non solo Fonseca, spunta anche Tedesco per la panchina della Fiorentina -
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

La Fiorentina sta lavorando su un doppio binario per cercare di sciogliere il nodo allenatore. Il “nome” di Fonseca resta molto interessante. Ma ce ne sono altri da Benitez, a Domenico Tedesco protagonista di un’ottima stagione in Russia. Pure lui un tecnico giovane ed emergente che accetterebbe con grande entusiasmo un’eventuale proposta di Commisso. Ma se Italiano non riuscisse a liberarsi dallo Spezia, potrebbe spuntare anche qualche nome a sorpresa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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