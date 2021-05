Pedullà: “La Fiorentina proverà a convincere Gattuso, tutto il resto in secondo piano”

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà riguardo il nuovo allenatore della Fiorentina:

“Juric è stato accostato anche alla Fiorentina, ma non ci sono margini ormai da tempo. Anche perché, come anticipato ieri sera, la Viola è tornata forte su Gattuso e vuole spendere tutti gli argomenti possibili per convincerlo. Su Ringhio c’è la Lazio ma prima Lotito deve parlare (domani) con Simone Inzaghi e la Fiorentina spera di poter giocare d’anticipo. A patto che vengano messi i paletti al posto giusto, senza equivoci o fraintendimenti. Proprio per questo motivo la Viola ha messo in secondo piano qualsiasi altra opzione (Fonseca in testa), spingerà per convincere Gattuso.”

GAZZETTA ANNUNCIA, INCONTRO TRA LA FIORENTINA E FONSECA