Gazzetta, incontro Fonseca-Fiorentina: chiede la conferma di Vlahovic ed un rinforzo importante per reparto

Nelle ultime ore la dirigenza viola si è confrontata con Paulo Fonseca, che è una delle opzioni più gradite. Il problema non è di natura economica. Il budget messo a disposizione dal presidente Commisso è in linea con quello che chiede l’ex tecnico della Roma. Sia per quanto riguarda l’ingaggio che per la durata. Sul tavolo ci sono temi legati al valore dell’attuale Fiorentina e, di conseguenza, a quelli che sono gli interventi necessari per portarla almeno nella parte sinistra della classifica. Fonseca chiede la conferma di Vlahovic che lui avrebbe voluto già l’estate scorsa in maglia giallorossa. Ma si aspetta almeno un rinforzo importante per reparto. Quindi non è una rivoluzione totale ma un arricchimento dell’attuale rosa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, SCHIRA: “PEZZELLA POTREBBE LASCIARE LA FIORENTINA: C’È L’INTERESSAMENTO DEL BAYER LEVERKUSEN”