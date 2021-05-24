Schira: "Pezzella potrebbe lasciare la Fiorentina: c'è l'interessamento del Bayer Leverkusen"

Il Bayer Leverkusen pensa a German Pezzella. Il capitano potrebbe lasciare la Fiorentina durante la prossima sessione di mercato

Stando quanto riportato da Niccolò Schira, esperto di mercato, Il Bayer Leverkusen ha messo gli occhi su German Pezzella. L'attuale capitano della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare la città di Firenze durante la prossima sessione di mercato. Ecco le parole apparse nel profilo di Schira:

"German Pezzella potrebbe lasciare la Fiorentina quest'estate. Il suo contratto scade nel 2022: il Bayer Leverkusen ha mostrato interesse per il difensore centrale argentino"

Di seguito il Tweet apparso sul profilo di Schira.

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