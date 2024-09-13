Caos Milan, La Curva Sud si scaglia contro società e squadra: "Inizio di stagione imbarazzante"

Due punti in tre partite: il Milan di Paulo Fonseca, almeno per ora, non ha soddisfatto le attese dei tifosi. I quali, però, fanno comunque sentire la propria presenza: San Siro supererà i settantamil...

Due punti in tre partite: il Milan di Paulo Fonseca, almeno per ora, non ha soddisfatto le attese dei tifosi. I quali, però, fanno comunque sentire la propria presenza: San Siro supererà i settantamila presenti per la gara di domani contro il Venezia. Attraverso i propri canali ufficiali, la Curva Sud, prende allo stesso tempo una posizione chiara, di supporto alle ambizioni della squadra, ma anche di critica per un avvio non soddisfacente.

Di seguito, il comunicato della tifoseria organizzata rossonera: "L'inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno può essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite.

Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso! Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18.45 davanti alla rampa d'ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione! Con il Milan sempre nel cuore". Lo riporta TMW.

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