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Notizie Cardinale Fiorentina

Sticchi Damiani risponde a Cardinale: “Non tiene conto del calcio in Italia e delle province”

16 novembre 2025 16:32

Cardinale: "In Italia i tifosi credono che le squadre siano di loro proprietà, ma in America non è così"

23 settembre 2024 16:39

Caos Milan, La Curva Sud si scaglia contro società e squadra: "Inizio di stagione imbarazzante"

13 settembre 2024 18:38

Clima pesante in casa Milan: anche i rapporti tra Ibrahimovic e Cardinale sono tesi

12 settembre 2024 15:56

Trema il Milan, Guardia di Finanza nella sede rossonera. Sequestrati i documenti cessione RedBird-Elliott

26 gennaio 2023 13:49

Sabatini punge Commisso: "Qualcuno potrebbe dirgli che si è ripagato la Fiorentina con Chiesa e Vlahovic"

30 maggio 2022 21:58

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