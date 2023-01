Trema il Milan, Guardia di Finanza nella sede rossonera. Sequestrati i documenti cessione RedBird-Elliott

Bomba a ciel sereno sul Milan. Una notizia importante, riferita via social da ‘RTL 102.5’, infatti, può scuotere l’ambiente rossonero a poche ore dalla gara dei ragazzi di Stefano Pioli a ‘San Siro’ contro il Sassuolo e la società in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Sembra, infatti, che il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza stia effettuando acquisizioni nell’ambito di un’inchiesta che vede, al centro delle indagini, la cessione del Milan dal fondo Elliott della famiglia Singer al fondo RedBird di Gerry Cardinale, avvenuta nello scorso mese di agosto 2022. RedBird, come si ricorderà, ha acquistato le quote di maggioranza del Milan per 1,2 miliardi di euro. Ha fatto l’operazione, però, con ‘vendor loan’ (prestito del venditore all’acquirente, n.d.r.) di Elliott per un importo pari al 50% della cifra, ovvero 600 milioni di euro. Lo riporta Pianeta Milan

