Labaro Viola

Notizie Guardia Di Finanza Fiorentina

Scandalo Escort e festini a Milano, coinvolti diversi calciatori di Serie A, avviata l’indagine

20 aprile 2026 15:55

Guardia di Finanza sequestra 75 milioni ad Elkann e al presidente della Juventus Ferrero: truffa e frode

20 settembre 2024 20:01

Perquisite sedi di Lazio, Roma e Salernitana: indagine Guardia di Finanza su compravendita calciatori

05 aprile 2023 19:10

Trema il Milan, Guardia di Finanza nella sede rossonera. Sequestrati i documenti cessione RedBird-Elliott

26 gennaio 2023 13:49

Bruciati documenti nella sede Juventus per non farli trovare e vedere dalla Guardia di Finanza

26 marzo 2022 14:59

Juventus di nuovo nei guai, perquisizione della Guardia di Finanza in tutta Italia per falso in bilancio

23 marzo 2022 20:38

Guardia di Finanza nella sede dell'Inter, la risposta: "Noi rispettiamo tutte le regole, solo indagine"

21 dicembre 2021 18:22

Guardia di Finanza nella sede dell'Inter. False plusvalenze e bilancio critico nel mirino dell'indagine

21 dicembre 2021 16:38

Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato

27 novembre 2021 11:17

Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio

27 novembre 2021 03:11

La Guardia di Finanza sull'esame di Suarez. Sapeva già prima domande e voto

22 settembre 2020 12:23

Archivio

Esplora l'archivio di Guardia Di Finanza

Sett. 17
Sett. 38
Sett. 14 Sett. 4
Sett. 12
Sett. 51 Sett. 47
Sett. 39