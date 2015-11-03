Notizie Guardia Di Finanza Fiorentina

Scandalo Escort e festini a Milano, coinvolti diversi calciatori di Serie A, avviata l’indagine
20 aprile 2026 15:55
Guardia di Finanza sequestra 75 milioni ad Elkann e al presidente della Juventus Ferrero: truffa e frode
20 settembre 2024 20:01
Perquisite sedi di Lazio, Roma e Salernitana: indagine Guardia di Finanza su compravendita calciatori
05 aprile 2023 19:10
Trema il Milan, Guardia di Finanza nella sede rossonera. Sequestrati i documenti cessione RedBird-Elliott
26 gennaio 2023 13:49
Bruciati documenti nella sede Juventus per non farli trovare e vedere dalla Guardia di Finanza
26 marzo 2022 14:59
Juventus di nuovo nei guai, perquisizione della Guardia di Finanza in tutta Italia per falso in bilancio
23 marzo 2022 20:38
Guardia di Finanza nella sede dell'Inter, la risposta: "Noi rispettiamo tutte le regole, solo indagine"
21 dicembre 2021 18:22
Guardia di Finanza nella sede dell'Inter. False plusvalenze e bilancio critico nel mirino dell'indagine
21 dicembre 2021 16:38
Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato
27 novembre 2021 11:17
Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio
27 novembre 2021 03:11
La Guardia di Finanza sull'esame di Suarez. Sapeva già prima domande e voto
22 settembre 2020 12:23
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