Il Milan di Scaroni si affida alla sorte: "Amorim? confido nel 'magic touch' di Cardinale"

Fiducia totale nel numero uno di RedBird: il progetto tecnico passa dalla scommessa Amorim in panchina

Paolo Scaroni ha parlato della scelta di Cardinale di puntare su Amorim: “So che Gerry Cardinale seguiva da tempo Amorim, un allenatore che guardava con grande interesse. Io poi confido che Gerry Cardinale abbia un suo magic touch nella scelta degli uomini, lo ha dimostrato tante volte nella sua vita e spero che anche questa volta sia davvero un magic touch” le parole riprese dall’ANSA.

Lo riporta alfredopedulla.com