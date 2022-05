Sabatini punge Commisso: “Qualcuno potrebbe dirgli che si è ripagato la Fiorentina con Chiesa e Vlahovic”

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare del Presidente Rocco Commisso dopo le ultime dichiarazioni contro Gerry Cardinale, probabile nuovo presidente del Milan. Ecco le sue parole: “Commisso è insolito, ha pagato la Fiorentina intorno ai 140 milioni. I dirigenti di Inter e Milan potrebbero permettersi di dire a Rocco che si è ripagato il club con le cessioni di Chiesa e Vlahovic, anche se non sarebbe una cosa elegante. Da un uomo come lui ci si attende di meglio, a volte mi sembra superfluo e gratuito quello che esterna”.