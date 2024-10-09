Galli sul Fiorentina-Milan: "Mi spiace per Fonseca. Gli episodi di Firenze non sono un bel segnale per lui"

A Firenze sono ricaduti negli errori di inizio campionato e ci hanno messo del loro per perdere

L'ex portiere di Fiorentina e Milan, Giovanni Galli, intervistato da Libero ha parlato della partita di domenica scorsa tra i viola e i rossoneri.

Parlando dei rossoneri ha detto: “Erano partiti malissimo, poi le tre vittorie di fila sembravano essere state la svolta. Invece a Firenze sono ricaduti negli errori di inizio campionato e ci hanno messo del loro per perdere. A partire dall'atteggiamento sbagliato di qualche giocatore”.

E inoltre: “Mi spiace per Fonseca: lo ritengo un bravo allenatore, che avrebbe avuto bisogno di un supporto maggiore da parte di tutti. Gli episodi di Firenze non sono un bel segnale per lui".