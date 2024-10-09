Pedullà: "Adli aveva bisogno di esprimere la sua arte. Al Milan lo avevano messo in uno scantinato"

Il giocatore ha già dimostrato la sua forza, i viola ci devono puntare e riscattarlo perché le condizioni sono davvero ottime

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha parlato così della Fiorentina e in particolare di Yacine Adli: “Il pittore aveva bisogno di dipingere, al Milan lo avevano messo in uno scantinato e invece i viola hanno fatto un grande colpo. Hanno preso un centrocampista di grande tecnica, nel pieno dell'attività, che aveva bisogno di dimostrare le sue qualità. Quale città migliore di Firenze per esprimere la propria arte?”.

Poi ha aggiunto: “Per la Fiorentina invece Adli è un affare, è davvero perfetto per giocare insieme a Bove e Cataldi. Il giocatore ha già dimostrato la sua forza, i viola ci devono puntare e riscattarlo perché le condizioni sono davvero ottime. Meno per il Milan, invece, che rischia di perderlo davvero a poco. I rossoneri hanno deciso di puntare su Fofana, ottimo giocatore, ma ad oggi nel loro centrocampo manca qualcosa".

https://www.labaroviola.com/kimmich-su-gosens-robin-ha-unenergia-speciale-molto-positiva-in-nazionale-fara-bene-a-tutti-noi/271679/