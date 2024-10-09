Kimmich su Gosens: "Robin ha un'energia speciale, molto positiva. In nazionale farà bene a tutti noi"

“Robin è uno che muore dalla voglia di essere qui, proprio come dovrebbe essere

Il capitano della Germania, Joshua Kimmich, ha dato il suo personale bentornato in Nazionale all'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, chiamato al posto di David Raum in extremis.

"Vogliamo giocatori che abbiano voglia di vestire questa maglia, ha detto Kimmich, e per i quali giocare con la Nazionale è qualcosa di speciale. Non importa se hai 100 o tre partite internazionali, se hai 34 o 19 anni, l'importante è il senso di appartenenza ad una nazionale che ha scritto la storia di questo sport″.

Proprio come Gosens: “Robin è uno che muore dalla voglia di essere qui", continua Kimmich. "Proprio come dovrebbe essere. È qualcosa di molto speciale poter essere qui. Puoi sentirlo avendo qualcuno come Robin in gruppo. Ha un’energia speciale, molto positiva, che farà bene a tutti noi”.