Di Marzio: “Italiano-Fiorentina in stallo ma resta la prima scelta. Nessun contatto con Fonseca”

Tra Spezia e Fiorentina prosegue la fase di stallo nella trattativa per liberare Vincenzo Italiano dal contratto che lo lega ai bianconeri. Le due società non hanno infatti ancora raggiunto un accordo, sebbene per i viola Italiano rappresenti al momento la primissima scelta per la panchina. Quanto alle possibili alternative, non si registra nessun ritorno di fiamma per Paulo Fonseca: al momento non ci sono stati infatti contatti con l’ex allenatore della Roma. Non verrà fatto un tentativo per Rafa Benitez, che è in direzione Everton, mentre in lista ci sono adesso Claudio Ranieri e Fabio Liverani. La Viola comunque proverà un altro tentativo per portare Italiano a Firenze. Difficilmente l’allenatore potrebbe infatti proseguire la sua avventura con lo Spezia, tendendo conto della situazione ambientale creatasi in seguito all’inizio della trattativa con la Fiorentina. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

